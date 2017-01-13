iPhone Yükseliyor Ama Android Yine Lider!

Telefon satış rakamları, iPhone'un yükseldiğini söylüyor. Ama lider yine de değişmedi: Android!

iPhone Yükseliyor Ama Android Yine Lider!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Burada ortaya çıkan şey tek başına bir markanın ne kadar güçlü olduğudur.

windows phone ölmüş ağlayanı yok

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