iPhone Yükseliyor Ama Android Yine Lider!
Telefon satış rakamları, iPhone'un yükseldiğini söylüyor. Ama lider yine de değişmedi: Android!
Kantar Worldpanel ComTech'in Çarşamba günü yayınladığı yeni rapora göre Android, akıllı telefon işletim sistemlerinde liderliğini sürdürüyor.
Rapora göre Android'li telefonlar, 2016'nın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Çin, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da iPhone'dan çok sattılar. Rapor, Android satışlarının ABD'de de iPhone'u geçtiğini, ancak Apple'ın rakibine yetişmek üzere olduğunu söylüyor. 2016'da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın çıkmasının ardından iPhone satışları, ABD piyasasının yüzde 43'üne ulaştı. 2015'te aynı dönemde bu oran, yüzde 37 idi. iPhone pazar payı Birleşik Krallık'ta 2015'teki yüzde 39'luk payını 2016'de yüzde 48'e yükseltti. Böylece iPhone, Birleşik Krallık'ta Android'in yüzde 50'lik payına çok yaklaşmış oldu.
Kantar'ın verilerine göre üst üste altı dönem kayıp yaşayan Android, ABD'deki liderliği kaybediyor. 2015'te aynı dönemde yüzde 60 paya sahip Android, 2016'da satışların yüzde 55'ini temsil etti. Bu düşüşte Samsung Galaxy Note 7'nin satışının durdurulmasının payının bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Çin'deki tabloya baktığımızda ise Apple'ın ele geçirmek istediği pazarlardan biri olan Çin'de henüz istediğini elde edemediğini görüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Burada ortaya çıkan şey tek başına bir markanın ne kadar güçlü olduğudur.
windows phone ölmüş ağlayanı yok