iPhone'a Büyük Zam: İşte Yeni iPhone Fiyatları!
Apple, Türkiye'deki iPhone satış fiyatlarına oldukça yüksek bir zam yaptı. İşte Türkiye'de satılan iPhone modellerinin yeni fiyatları!
Apple, beklendiği gibi, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. Oldukça yüksek görünen zamların, dövizdeki değer artışı nedeniyle yapıldığı düşünülüyor.
İşte, Türkiye'de yeni iPhone fiyatları:
iPhone 7
* 32 GB iPhone 7'nin fiyatı 3.799 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.199 TL idi.
* 128 GB iPhone 7'nin fiyatı 4.299 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.599 TL idi.
* 256 GB iPhone 7'nin fiyatı 4.799 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.999 TL idi.
iPhone 7 Plus
* 32 GB iPhone 7 Plus'ın fiyatı 4.449 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.749 TL idi.
* 128 GB iPhone 7 Plus'ın fiyatı: 4.949 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 4.199 TL idi.
* 256 GB iPhone 7 Plus'ın fiyatı: 5.449 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 4.599 TL idi.
iPhone 6S
* 32 GB iPhone 6S'in fiyatı: 3.199 TL'ye yükseldi.
* 128 GB iPhone 6S'in fiyatı: 3.699 TL'ye yükseldi.
iPhone 6S Plus
* 32 GB iPhone 6S Plus'ın fiyatı 3.699 TL'ye yükseldi.
* 128 GB iPhone 6S Plus'ın fiyatı 4.199 TL'ye yükseldi.
Okuyucu YorumlarıToplam 7 Yorum Giriş Yapın
işte şimdi oldu 5 bin tl ye cep telefonu var sonraki veya ondan sonra çıkacağını tahmin ettigim modeller kaç tl olacak ?
Daha cok zam yaparlar bu gidisle. Turkiye ekonomisinin bugudugunu soyleyenlerin biraz gozunu acip bakmasi lazim.
@19 Ocak 2017 11:34 alma sende kardeşim mecburmusun o telefonu alınca uzayamı çıkacaksın
5500 LİRAYA TELEFON MU OLUR LAN!!!. Fiyatını işlevi ile kıyasladığınız zaman mitar absürt derecede yüksek sadece en yüksek modeli değil en düşük modelinin 3200 liralık fiyatı dahi absürt. Buna para vermek kesinlikle israf kardeşim. Ben ki ucuz diye samsung'un amiral gemisi modellerinin hep bir önceki modelini alırım kesinlikle bunları alan kişilere aklım ermiyor. Paran çok gibidir anlarım ama adamın nefesi kokar iphone 7 plus jet black falan filan edition telefon ile dolaşır yazık la
El insaf devlet (vergi bandrol v.s. adında) sömürüyor hem firmalar.
Onbin tl olmadan almam,nedir bu ya ben arabamı altıbin tl ye sattım.keşke anahtarları bırakıp bir telefon alsaydım.
Bu telefon markasını yani iphone 7'yi, 8 çıkacağı için almadım. 8'i de 9 çıkacağı için almayacağım yani beni pek ilgilendiren bir durum değil ancak Dış alımlar, dolar veya avro cinsinden değil Türk Lirası cinsinden hesaplanıp alım yapılmalı.