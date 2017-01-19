iPhone'a Büyük Zam: İşte Yeni iPhone Fiyatları!

Apple, Türkiye'deki iPhone satış fiyatlarına oldukça yüksek bir zam yaptı. İşte Türkiye'de satılan iPhone modellerinin yeni fiyatları!

iPhone Fiyatlarına Büyük Zam: İşte Yeni Fiyatlar!

Okuyucu Yorumları

Toplam 7 Yorum

işte şimdi oldu 5 bin tl ye cep telefonu var sonraki veya ondan sonra çıkacağını tahmin ettigim modeller kaç tl olacak ?

Daha cok zam yaparlar bu gidisle. Turkiye ekonomisinin bugudugunu soyleyenlerin biraz gozunu acip bakmasi lazim.

@19 Ocak 2017 11:34 alma sende kardeşim mecburmusun o telefonu alınca uzayamı çıkacaksın

5500 LİRAYA TELEFON MU OLUR LAN!!!. Fiyatını işlevi ile kıyasladığınız zaman mitar absürt derecede yüksek sadece en yüksek modeli değil en düşük modelinin 3200 liralık fiyatı dahi absürt. Buna para vermek kesinlikle israf kardeşim. Ben ki ucuz diye samsung'un amiral gemisi modellerinin hep bir önceki modelini alırım kesinlikle bunları alan kişilere aklım ermiyor. Paran çok gibidir anlarım ama adamın nefesi kokar iphone 7 plus jet black falan filan edition telefon ile dolaşır yazık la

El insaf devlet (vergi bandrol v.s. adında) sömürüyor hem firmalar.

Onbin tl olmadan almam,nedir bu ya ben arabamı altıbin tl ye sattım.keşke anahtarları bırakıp bir telefon alsaydım.

Bu telefon markasını yani iphone 7'yi, 8 çıkacağı için almadım. 8'i de 9 çıkacağı için almayacağım yani beni pek ilgilendiren bir durum değil ancak Dış alımlar, dolar veya avro cinsinden değil Türk Lirası cinsinden hesaplanıp alım yapılmalı.

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