iPhone'u Erimiş Alüminyumun İçine Attılar!
iPhone'u erimiş alüminyumun içine atarsanız ne olur? İşte bunun cevabını veren, etkileyici görüntülerle dolu bir video...
Ekranı çatlayan veya sudan hasar gören iPhone'unuzu Apple'ın Genius Bar'larında tamir ettirmeniz mümkün olabilir. Ancak onu erimiş alüminyuma atarsanız, tamir şansınız pek kalmayacak.
Videoda erimiş alüminyumun içerisine bırakılan iPhone, ilk başta sağlam kalıyor gibi görünüyor. Ancak kısa bir süre sonra üzerinden alevler çıkıyor ve kendisini sıvılaşmış alüminyuma teslim ediyor. iPhone'un TheBackyardScientist tarafından erimiş alüminyuma atıldığında neler olduğunu yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın