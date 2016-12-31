iPhone'u Erimiş Alüminyumun İçine Attılar!

iPhone'u erimiş alüminyumun içine atarsanız ne olur? İşte bunun cevabını veren, etkileyici görüntülerle dolu bir video...

Oynat iPhone'u Erimiş Alüminyumun İçine Attılar! iPhone'u erimiş alüminyumun içine atarsanız ne olur? İşte bunun cevabını veren video...

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