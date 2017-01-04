İşte 2017'nin Mobil İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 835!
Galaxy S8, LG G6 gibi amiral gemilerine girecek olan Snapdragon 835'in üstün yetenekleri, işte bunlar!
Bir sonraki telefonunuzun içine girecek olan işlemci, bugün CES 2017'de ortaya çıktı. Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 835, 10nm mimariye sahip ilk işlemci ve bu küçük boyutuna rağmen geniş ölçekli eğlence deneyimleri sunmayı amaçlıyor.
Mobil cihazlardaki sanal gerçekliği bir basamak yukarıya taşıyacak olan Snapdragon 835, sadece telefonlara değil, güvenlik kameralarına, mobil PC'lere ve hatta Windows 10'lu cihazlara da girecek.
Snapdragon 835'in teknik özelliklerine baktığımızda işlemcinin Google Pixel ve Pixel XL'de bulunan Snapdragon 821'i geride bıraktığını görüyoruz. Kryo 280 CPU ile Hexagon 682 DSP'yi bir araya getiren yeni yonga, 3 boyutlu grafikleri canlandıran ve güçlü VR işlevleri sunan Qualcomm Adreno 540 GPU ile geliyor. Bluetooth 5 ve 802.11ad destekli, Gigabit Class LTE bağlantısına olanak tanıyan X16 LTE modemle gelen yonga, üzerindeki Spectra 180 imaj sensörü ile çift kameralı sistemlere avantajlar sağlıyor.
Snapdragon 835 kağıt üzerinde güçlü görünüyor, peki bu sizin için ve sonraki telefonunuz ne kadar önemli? Tüm bunlar, zamanla yavaşlamayan bir telefonun yanında, VR ve artırılmış gerçekliğe hazır olan bir telefona sahip olacağınız anlamına geliyor. İşlemci boyutunun küçülmesi, pil tüketiminin de azaldığı anlamına geliyor. Qualcomm'un QuickCharge 4.0 teknolojisi ise 2017'de pilinizi yüzde 20 daha hızlı şarj edebilmeniz demek.
Tabi tüm bunlar için üreticilerin Snapdragon 835'e telefonlarında yer vermesi gerekiyor. Neyse ki birçoğu bunu yapmak üzereler. Samsung Galaxy S8, LG G6 gibi telefonların Snapdragon 835 ile gelmesi bekleniyor. HTC 10, Moto Z, ZTE Axon 7 gibi Snapdragon 820'ye yer veren telefonların sonraki sürümlerinin Snapdragon 835'i kullanıp kullanmayacağını biz de merak ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Her yeni işlemci çıktığında aynı cümleler sarf ediliyor... Daha hızlı daha verimli daha az pil tüketen daha daha daha... Ama işin aslı her yeni teknolojiyi eskitecek işletim sistemleri ve ilave oyunlar, uygulamalar da geliştirilmekte... Bu sebeple her yenilikçi teknolojiye düzülen methiyeleri çokta şey yapmamak lazım...
İyi güzel hoş ama bu kadar hızlı ürünler üretildikçe ve yeni modeller çıktıkça akıllı telefonların fiyatları aşırı yükseliyor. Bir önceki modeller 3.000 TL gibi fiyattan satışa çıkıyor, 1 yıl gibi bir sürede yeni model çıkınca fiyatları bir anda 1.500 TL seviyesine gerilemiyor. Dolayısıyla yeni çıkan modeli 3.000 TL'nin üzerinde fiyatlandırarak satışa sunuyorlar. Her 1 yılda bu durum tekrarlandıkça fiyat baremleri de yükseliyor ve alınamaz hal alıyor, firmalar zarar ediyor.
işlemcinim yansımasını değiştirmeyi unutmuşsunuz.