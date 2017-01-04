İşte 2017'nin Mobil İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 835!

Galaxy S8, LG G6 gibi amiral gemilerine girecek olan Snapdragon 835'in üstün yetenekleri, işte bunlar!

İşte 2017'nin Mobil İşlemcisi Snapdragon 835

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Her yeni işlemci çıktığında aynı cümleler sarf ediliyor... Daha hızlı daha verimli daha az pil tüketen daha daha daha... Ama işin aslı her yeni teknolojiyi eskitecek işletim sistemleri ve ilave oyunlar, uygulamalar da geliştirilmekte... Bu sebeple her yenilikçi teknolojiye düzülen methiyeleri çokta şey yapmamak lazım...

İyi güzel hoş ama bu kadar hızlı ürünler üretildikçe ve yeni modeller çıktıkça akıllı telefonların fiyatları aşırı yükseliyor. Bir önceki modeller 3.000 TL gibi fiyattan satışa çıkıyor, 1 yıl gibi bir sürede yeni model çıkınca fiyatları bir anda 1.500 TL seviyesine gerilemiyor. Dolayısıyla yeni çıkan modeli 3.000 TL'nin üzerinde fiyatlandırarak satışa sunuyorlar. Her 1 yılda bu durum tekrarlandıkça fiyat baremleri de yükseliyor ve alınamaz hal alıyor, firmalar zarar ediyor.

işlemcinim yansımasını değiştirmeyi unutmuşsunuz.

Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
2017'de Gözardı Etmememiz Gereken 9 Firma
Intel Yeni Kaby Lake vPro CPU Ailesini Tanıttı
Galaxy S8 Ne Kadar Güçlü Olacak?
Acer'dan CES 2017 çıkartması!
LG, Yeni Super UHD TV'lerini CES 2017'de Tanıttı

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir