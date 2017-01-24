İşte 3 Tarafı "Çerçevesiz" Telefon Elephone S8

3 tarafı "çerçevesiz" olarak tasarlanan etkileyici telefon S8 bir kez daha ortaya çıktı. Peki, görünümüyle Mi Mix'i andıran telefon, neler sunuyor?

İşte 3 tarafı "çerçevesiz" telefon Elephone S8

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İşte 3 Tarafı "Çerçevesiz" Telefon Elephone S8
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