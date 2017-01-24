İşte 3 Tarafı "Çerçevesiz" Telefon Elephone S8
3 tarafı "çerçevesiz" olarak tasarlanan etkileyici telefon S8 bir kez daha ortaya çıktı. Peki, görünümüyle Mi Mix'i andıran telefon, neler sunuyor?
Elephone S8, 3 tarafı çerçevesiz olarak tasarlanan bir akıllı telefon olmasıyla, geçtiğimiz sene ortaya çıkan görselleriyle pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak aradan yaklaşık 1 yıl kadar zaman geçti ve bu arada Xiaomi de Mi Mix isimli "benzer" tasarımlı modelini satışa çıkarttı. Elephone S8 ise bu seneye kaldı. Daha önce render görüntüleriyle görünen Elephone S8, bu defa kanlı canlı olarak kendini gösterdi.
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Ortaya çıkan bu fotoğrafta, 3 tarafı çerçevesiz tasarımın, Elephone S8'in render görüntülerinde söz verildiği gibi yakalandığını görüyoruz. Ancak öte yandan ufak tefek farklılıklar da dikkat çekiyor. Render görsellerinde farklı olarak alta fiziksel bir buton ve sağ kenara da ses butonlarının yerleştirldiği Elephone S8, bu görünümüyle daha çok Xiaomi Mi Note 2'nin üstten kesilmiş hali gibi bir izlenim bırakıyor.
Halen üzerinde çalışılan ve önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması plananan Elephone S8'in sahip olduğu özellikler arasında ise şunlar yer alıyor:
|OS:
|Android 7.0
|CPU:
|Helio P10 (MT6755) Octa-Core
|GPU:
|ARM Mali-T860 MP2 700MHz
|RAM:
|6GB
|ROM:
|128GB
|Ekran:
|5.5 inç Full HD
|Kamera:
|13 MP arka / 8 MP ön
|Batarya:
|3000 mAh
|Boyutlar:
|148 x 73 x 7.3 mm
Ercan Uğurlu
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