İşte Dünyanın En Küçük Radyosu!
Dünyanın en küçük radyosu, 349 derecelik sıcaklıklarda bile sesi almayı başarıyor!
Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences bünyesindeki araştırmacılar pembe elmaslar içinde yer alan atomik düzeydeki kusurların bir montajı aracılığıyla dünyanın en küçük radyo alıcısını ürettiler. Söz konusu radyo alıcısı zor koşullara sahip ortamlarda, yüksek sıcaklıklarda bile dayanıklılığını koruyor ve bio-uyumluluk sayesinde insan vücuduna da eklenebiliyor.
Araştırmayı gerçekleştiren ekip 660 Fahrenheit'ta (yaklaşık 349 derece) bile alıcı üzerinden müzik oynatılabildiğini belirtiyor. Bunun da uzaydaki, sıcaklığın çok yüksek değerlere çıktığı zor koşullarda bile iletişim açısından önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.
Söz konusu cihaz enerjisini lazer tarafından ulaştırılan yeşil ışık tarafından elde ediyor. Elektronların FM radyo dalgaları içeren elektromanyetik alanlara karşı duyarlı olduğu belirtiliyor. Bahsi geçen elmaslarda yer alan nitrojen delikleri radyo dalgaların aldığında da bunları kırmızı ışığa dönüştürüyor. Bu da nihayetinde bir fotodiyot aracılığıyla bir akıma dönüştürülüyor ve ardından bir hoparlör aracılığıyla da ses elde ediliyor.
Cenk Atlı
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