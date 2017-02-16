İşte Moto G5 ve Moto G5 Plus'ın Özellikleri
MWC 2017'ye sayılı günler kala Moto G5 ve Moto G5 Plus'ın da özellikleri ortaya çıktı!
Önümüzdeki 10 gün içinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde pek çok yeni telefon göreceğiz. Bunlardan birkaçı da yeni Moto'lar olacak. Moto G5 ve Moto G5 Plus'ın tanıtılacağı etkinliğe sayılı günler kala, yeni telefonlarla ilgili bildiklerimiz de artık neredeyse kesin gibi. Bilgilere göre, Moto G4 ve Moto G4 Plus'a nazaran büyük değişiklikler görmeyeceğiz. Ancak revizeler elbette ki var. Önemli değişikliklerden biri ise, Moto G5'te, Moto G4'te yer almayan parmak izi sensörüne yer verilecek olması. Öte yandan yeni telefonlarda, Moto Mods desteği de görebiliriz.
Yeni telefonların özellikleri ise, segmentin ihtiyaçlarını karşılayacak cinsten. Ancak Moto G5'te Snapdragon 430'u görecek olmamız şaşırtıcı. Zira Moto G4'te Snapdragon 617 işlemci bulunuyordu. Yine 5.5 inçlik ekran Moto G5'te 5.0 inç olarak karşımıza çıkacak. Ekran çözünürlüğünden ise taviz yok: Yeni telefon da Full HD ekranla gelecek.
Moto G5'te ayrıca 2GB RAM ve 32 GB depolama alanı göreceğiz. Ayrıca microSD kart desteği olacak ve telefon Android Nougat ile gelecek.
Moto G5 Plus'ta ise 5.2 inç boyutunda ekran yer alacak gibi görünüyor. Tabii ekran yine Full HD. G5 Plus'ta işlemci olarak ise Snapdragon 625 yer alacak. Yine 2 GB RAM bulunduracak olan telefon, 64 GB depolama kapasitesi ve 256 GB microSD kart desteği sunacak. Telefonda ayrıca 3000 mAh batarya kapasitesi bulunacakken, işletim sistemi olarak Android 7.0 çalışacak.
Ercan Uğurlu
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