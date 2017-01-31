İşte Windows 10'un Son Yenilikleri
Microsoft'un Creators Update ile Windows 10'da yaptığı yenilikler, tek tek kendini göstermeye devam ediyor!
Windows 10 Creators Update'in sunacağı yenilikler, Insider'lara sunulan test yapılarında kendini göstermeye başladı. Yeni Beam uygulaması üzerinden oyun yayını yapma işlevinin ardından, birkaç yeni işlev daha keşfedildi.
Bu yeni işlevlerin başında Windows 10'un web tarayıcısı Edge'e eklenen ekitapları sesli okuma var. Bunun yanında Edge, bazı web sitelerinde görünen renksiz emojileri renkli emojilerle değiştiriyor. Adı "Night light" olarak değiştirilen gece modu işlevi ve Windows Store'dan indirilen oyun ve uygulamalar için gösterilen indirme ilerleme durumu, diğer yenilikler arasında.
Yeni yapı birçok onarım da içeriyor. Onarımlar arasında kilitlenen uygulamaların onarılması, ekranın titreşmesi sorununun giderilmesi ve PDF paylaşırken Edge'in kilitlenmesi sorununun onarılması var.
Yapı 15019'daki tüm değişiklikler için buraya tıklayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Sevenleri kusura bakmasın da şu halde hakikaten çöp sayılabilecek bir işletim sistemi. Belki beş yıl sonra kendine gelebilir.