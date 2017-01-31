İşte Windows 10'un Son Yenilikleri

Microsoft'un Creators Update ile Windows 10'da yaptığı yenilikler, tek tek kendini göstermeye devam ediyor!

İşte Windows 10'un Son Yenilikleri

Okuyucu Yorumları

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Sevenleri kusura bakmasın da şu halde hakikaten çöp sayılabilecek bir işletim sistemi. Belki beş yıl sonra kendine gelebilir.

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