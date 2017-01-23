Japonya, Şarj Sorununu Otobülerle Çözecek!

Eğer Japonya'da yaşıyorsanız, artık telefonunuzun pilinin bitmesinden endişe etmenize pek gerek kalmadı...

Japonya, Şarj Sorununu Otobülerle Çözecek!

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