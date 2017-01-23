Japonya, Şarj Sorununu Otobülerle Çözecek!
Eğer Japonya'da yaşıyorsanız, artık telefonunuzun pilinin bitmesinden endişe etmenize pek gerek kalmadı...
Dünyanın en büyük problemlerinden biri, mobil cihazların yetersiz kalan pil ömürleri olabilir. Yüzde 10 gibi gözüken batarya, hızlı bir şekilde yüzde 1'e düşebiliyor ve bu da hemen herkesin korkulu rüyalarından biri haline gelmiş durumda. Japonya'da da durum farklı değil ve bu yüzden otobüslere telefon ve tabletler için USB şarj noktaları yerleştirilmeye başlandı.
Hizmetler, Tokyo bölgesinde bir otobüste test edilmekte ve şu anda Ulaşım Büro'sundan hizmetin tüm otobüslerde ne zaman aktif olacağına dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Hizmet bedava olarak sunulmakta ve bu duvar şarjlarının beş adeti otobüsün içerisine yerleştirilmiş.
Umarız bu sistem dünyanın her yanına yayılır ve otobüsler, batarya sıkıntısı çeken insanların kahramanları haline dönüşürler. Ancak o zamana kadar bataryalara dikkat etmekte fayda olabilir...
Levent Öztürk
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