Jarvis: Zuckerberg'in AI ile İmtihanı!
Jarvis adlı bir yapay zekayı bizzat kendisi inşa eden Facebook CEO'su, bu süreçte neler öğrendiğini da bizlerle paylaştı!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg her yıl kendisine koyduğu dikkat çekici hedeflerle gündeme gelen bir isim. Daha önceki yıllarda kendisine belirli sayıda kitap okumak ya da yarı maraton koşmak gibi yıllık hedefler koyan Mark Zuckerberg'in 2016 için koyduğu hedef evini daha otomatik bir hale getirmek için bizzat kendisinin inşa edeceği bir yapay zekaydı.
Yılın sonlarına doğru yaklaşmakta olduğumuz bu günlerde Zuckerberg bu ilginç deneyimden elde ettiği tecrübeleri de paylaşmaktan geri durmadı. Zuckerberg, Jarvis adını verdiği bu proje süresince öğrendiklerini genel olarak üç kategoride topladı.
En zor kısım cihazların kendisiydi
Zuckerberg'i bugün bulunduğu konuma ulaştıran en önemli şeylerden birisi elbette kod yeteneği. Dolayısıyla cihazlarının birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlamasının çok da zor olmayacağını düşünebiliriz. Fakat öyle görünüyor ki bu hiç de kolay olmamış. Zira Jarvis'in bağlanmasını istediği bütün cihazları elde etmek onun beklediğinden bile çok daha zor olmuş. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de elbette çeşitli akıllı cihazların kullandığı kodlama dilleri, API'lar ve protokollerin çok farklı olması.
Metin konuşmadan daha etkili
Sesli dijital asistanların artık giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladığı son dönemlerin aksine Zuckerberg, Jarvis projesiyle birlikte bu asistanların yine de yazılı iletişimi geride bırakamayabileceğini fark etmiş: "Benim Jarvis'le olan iletişimimle ilgili beni şaşırtan şeylerden birisi de konuşmak ya da yazmak arasında bir tercih yapmam gerektiğinde tahmin ettiğimden daha sık olacak biçimde yazarak iletişim kurdum."
Jarvis sizin evinize de gelebilir
Jarvis her ne kadar kişisel bir proje olarak başlasa da Zuckerberg'in bu ilginç "oyuncağı" aslında daha da geliştirilerek piyasaya sürülme ihtimalini de taşıyor. Zira Facebook CEO'sunu bunu ileriye yönelik bir yatırım olarak düşünüp firmanın hatırı sayılır bir kaynağını bu projeye aktardığı söyleniyor. Zuckerberg ayrıca Jarvis'i inşa etmenin kendisine "AI araçlarını inşa etmeye dair doğrudan bir deneyim" sunduğunu ve bu türden çabaların yakında çok daha yaygınlaşacağına inandığını belirtti.
Cenk Atlı
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