Jarvis: Zuckerberg'in AI ile İmtihanı!

Jarvis adlı bir yapay zekayı bizzat kendisi inşa eden Facebook CEO'su, bu süreçte neler öğrendiğini da bizlerle paylaştı!

Jarvis: Zuckerberg'in AI ile İmtihanı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Sophos Intercept X'le tanışın

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Apple'ın Masaüstü Mac'lerine Ne Oldu?
Moto Mod'ların Yapabilecekleri Sınır Tanımıyor!
Galaxy S8, "Beast Mode" ile Uçuşa Geçebilir!
LG'nin 5K Ekranları Sonunda Apple Store'da
iOS'un En Hızlı Satan Oyunu, Super Mario Run Oldu!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir