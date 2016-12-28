John Williams'tan Bir Garip Star Wars İtirafı!

Star Wars filmlerinin unutulmaz müziklerini yapan isim John Williams'ın, filmler hakkındaki açıklaması sizi çok şaşırtacak!

John Williams'tan Bir Garip Star Wars İtirafı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Araç servisiniz de artık online!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Samsung, Bixby'yi Tüm Uygulamalarda Kullanabilir!
iPad Pro 2'nin Önünde Çok Büyük Engeller Var!
6 Yaşındaki Çocuk, Touch ID'yi Böyle Aştı...
Çin EmDrive'ı Test Ettiğini İddia Ediyor!
Samsung Galaxy C9 Pro'nun Siyahı da Göründü!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir