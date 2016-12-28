John Williams'tan Bir Garip Star Wars İtirafı!
Star Wars filmlerinin unutulmaz müziklerini yapan isim John Williams'ın, filmler hakkındaki açıklaması sizi çok şaşırtacak!
Eğer 2016'nın daha da garipleşemeyeceğini düşünüyorsanız, Star Wars'un (Yıldız Savaşları) en akılda kalıcı anlarından bazılarını kompozisyonları ile yaratan ismin, filmleri hiç izlemediğini duymadan karar vermeyin. Başka bir deyişle, John Williams, Star Wars'u hiç izlememiş.
Metro UK ile yaptırdığı bir röportajda Williams, müziklerini hazırladığı hiçbir Star Wars filmini tamamen izlemediğini söyledi. Williams'ın söylediğine göre, fiziksel olarak planlama yaparken sahneleri izlemiş ancak bir film ile işi bittiğinde, işinin bittiğini ve tekrar dönüp bunları izlemekle ilgilenmediğini söylemekte.
Williams, genellikle sıradaki filmler için senfonileri yazmakla meşgul olduğunu ve bu yüzden de zaten bitirdiği filmleri izlemeye vakti olmadığını belirtiyor. Hatta Williams, bu ay itibariyle Episode VIII müziğini de düzenlemeye başlamış durumda. Tabii ki gelecek için referans olarak müziğinizin nasıl kullanıldığını izlememek garip gözükebilir ama Williams, hiçbir filmi izlememiş olsa da hepimizden daha derin bir Star Wars anlayışına sahip gibi gözükmekte.
Ayrıca Williams, Star Wars hayranlarının müzikleri beğenmesine rağmen, bu müziklerin pek çoğunun onun için "hatırlanır" olmadığını söylediğini de belirtelim...
Levent Öztürk
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