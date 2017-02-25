KAAN N1, Adroid 7.0 Güncellemesi Aldı
Başarı'nın, kendi markasını taşıyan akıllı telefonu KAAN N1 beklenen Android 7.0 güncellemesini aldı.
Mevcut SW versiyonu V2.8 ve daha yüksek olan kullanıcılar Android V7.0 Nougat güncellemesini direkt olarak alabilecekler. Mevcut SW versiyonu V2.8 den daha düşük olan kullanıcıların ise önce bir ön güncelleme ile V2,8 e geçiş yapmaları, bir sonraki aşamada da ikinci bir güncelleme ile Android V7.0 Nougat geçişi sağlamaları öneriliyor. Kullanıcılar, "Ayarlar >Telefon Hakkında > Sistem güncellemeleri" aşamalarını takip ederek KAAN N1 için yayınlanan güncellemeyi OTA (şebeke) üzerinden indirebilirler.
Başarı Ticaret ve İletişim A.Ş. tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, güncellemeyle birlikte, kullanıcılar aynı anda tek ekranda iki ayrı uygulamayı açabiliyorlar. Bir diğer deyişle, ekranı ikiye bölünmüş halde kullanabiliyorlar. Son iki uygulama arasında sanal tuşlardan kare tuşuna çift dokunarak hızlı geçiş yapılabiliyor. Hızlı erişim ekranında bulunan uygulamalara ekleme veya çıkartma yapılabiliyor. İkonun üzerine dokunulunca ilgili menü içeriği görülebiliyor. Mesajlarla ilgili olarak, ekranda mesajı da gösteren bir pencere açıyor ve kullanıcıya direkt oradan cevap olanağı sunuluyor.
Son günlerde "Telefonda akılcı davran, hep sen kazan" sloganıyla yürüttüğü reklam kampanyası ile de dikkatleri üzerinde toplayan KAAN N1, 4.5G Uyumlu (Cat 6). Android 7.0 Nougat'a yükseltilebilen işletim sistemi, 8 Çekirdek işlemcisi, 2.0 GHz 64 Bit hızı ile kullanıcılara avantajlar sağlıyor. Ekstra güvenlik ve pratik kullanım imkanı sunan parmak izi tanıma özelliği, 7.3 mm inceliğinde zarif tamamı metal gövdesi, 5.5 inç Full HD güçlendirilmiş ekranı, 13 MP arka kamerası, 8MP Geniş açılı ön kamerası, 32 GB ve 128'e kadar artırılabilir hafızası, 3 GB RAM, 3000 mAh bataryası ve erişilebilir fiyatı ile orta-üst segment bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Başarı Teknik Servis'in otuz yıla yakın yaygın ve güvenilir teknik servis ağı, grup şirketleri bünyesindeki teknoloji şirketlerinin deneyimli mühendislerinin sürekli yazılım güncelleme desteği KAAN N1'in sunduğu avantajlar arasında yer alıyor. Ürün ve aksesuarları Turkcell, www.ereyon.com.tr ve cep telefonu mağazalarından 1349 TL karşılığı tedarik edilebiliyor.
Kullanıcı deneyim ve beklentilerini merkeze alarak ürün geliştirme süreçlerine dahil olan, yaygın servis ağı ile bilinen bir marka olarak bilinen Başarı, katma değerli hizmetler sunmaya devam ederek, pazara yeni ürünler kazandırmayı, yerli üretim hedefiyle faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.
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