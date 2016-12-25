Kablosuz Şarjda İşler İyice "Büyüyor"
Henüz cep telefonlarında bile istenen seviyeye gelemeyen kablosuz şarj teknolojisi, gözünü çok daha "büyük" bir alana dikti!
Elektrikli araçlar beraberinde birçok avantajı ve kolaylığı getirseler de bu araçlar için bazen bir şarj kablosu aramak ya da eve vardığınızda onu fişe takmayı unutmak gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.
Neyse ki General Motors ve kablosuz şarj firması WiTricity arasında yapılan bir işbirliği sayesinde elektrikli araçların şarj meselesi artık çok daha basit bir sürece dönüşebilir. İki firma tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre Drive 11 adı verilen yeni bir bağlantısız şarj platformu prototipi elektrikli araçları bir şarj pad'i üzerine park edildiklerinde kablosuz olarak şarj edebiliyor.
Söz konusu kablosuz şarj teknolojisinde ayrıca diğer markalar ve araçlar için de geçerli olabilecek genel bir altyapı sunuluyor. Bu sayede sistemin, aracın üreticisine bağlı olmaksızın herhangi bir uyumlu araçta çalışabileceği ve buna uygun lisans almaya olanak tanıyabileceği belirtiliyor.
Diğer yandan GM'nin bu önemli hamlesinden önce Qualcomm'un kablosuz araç şarjı için geliştirdiği Halo konseptinin 2017'de kullanıma sunulacağını ve Toyota'nın da aynı konsepti 2014'ten beri test etmekte olduğunu hatırlatalım.
Cenk Atlı
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