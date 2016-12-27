Kanada'da Dünya'nın En Eski Su Kaynağı Bulundu...
Yerin 3 kilometre altında, bugüne dek bulunmuş en eski su kaynağı keşfedildi. Üstelik bu suda, hayat belirtileri bile var!
Kanada'nın en eski su havuzu, bir madenin derinliklerinde ortaya çıktı ve yaklaşık olarak iki milyar yaşında. Bilim insanları, bu suyun hayat içermiş olabileceğini de söylemekteler.
Bilim insanları, madencilik firmaları ile ortak çalışarak Ontario'daki Kidd Madeni'nin derinliklerine bir kazı düzenlediler. Yerin yaklaşık olarak üç kilometre altında en eski su örnekleri bulundu. Bilim adamları, yaptıkları araştırmayı bu yıl San Francisco'da düzenlenen American Geophysical Union buluşmasındaki "New Frontiers for Deep Fluids and Geobiology Reasearch in the World's Oldest Rocks" adlı konuşmada sundu.
Suyun yaşı, sıvının içerisindeki soy gazların oranını inceleyerek ve bunları Dünya'nın tarihindeki dönemlerle eşleştirerek tahmin edildi. Dünya'nın kayalarının içerisinde hapsolmuş olan helyum, neon, argon ve ksenon gazları, kayaların deliklerinden suya ulaşabiliyor. Bu örnekler, dakikada birkaç litre gibi hızlı bir şekilde akan beklenmedik derecede büyük bir su kaynağından alınmış durumdaydı.
Ayrıca bu bulgu, daha önceki en eski su kaynağını yaklaşık olarak 500 milyon yıl ile geçmekte. Bir önceki su kaynağı da Kidd Madeni'nde bulunmuştu ve 2.4 kilometre derinliğinde, 1.5 milyar yaşındaydı.
Her ne kadar Dünya'nın derinliklerindeki hiçbir su kaynağının içerisinde hayat bulunamamış olsa da, en son bulgular bu suların hayat barındırma yeteneğine sahip olduklarını göstermekte. Suda bulunan az miktardaki sülfat, bilim insanlarına bu suyun tek hücreli organizmalar gibi basit yaşam formlarına sahip olmuş olabileceğine dair ipucu veriyor. Bu durum da, Mars'ın, Satürn'ün ve diğer gezegen ve uyduların derinliklerinde benzer ihtimallerin bulunma olasılığını artırıyor...
Levent Öztürk
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