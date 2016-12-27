Kanada'da Dünya'nın En Eski Su Kaynağı Bulundu...

Yerin 3 kilometre altında, bugüne dek bulunmuş en eski su kaynağı keşfedildi. Üstelik bu suda, hayat belirtileri bile var!

Kanada'da Dünya'nın En Eski Su Kaynağı Bulundu...

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