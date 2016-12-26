Kanada'dan İnternet Erişimiyle İlgili Dev Adım!
Bu ülke, internet erişiminin her vatandaşı için bir hak olduğunu ilan etti, herkesin en azından 50 Mbps internete sahip olması için düğmeye bastı!
Kanada'nın telekomünikasyon düzenleyicisi tarafından geçtiğimiz gün yapılan bir açıklamaya göre ülkede geniş bant internetin "bütün Kanadalılar için temel bir telekomünikasyon hakkı" olarak görülmesi gerektiği ilan edildi ve ülke çapındaki kırsal ve yerleşime uzak bölgelerdeki toplulukların da internete erişimi için bir fon kuruldu.
Bu önemli kararla birlikte ülkede yüksek hızlı geniş bant internet bağlantısına tıpkı sesli görüşme gibi temel bir teknoloji olarak bakılacak.
Bütün Kanadalılar evlerine 50 Mbps indirme hızı ve 10 Mbps yükleme hızına sahip internet bağlantısı siparişi verebilecekler. Canadian Radio-Television ve Telecommunications Commission'den (CRTC) yapılan açıklamaya göre Kanadalı kullanıcılar sınırsız veri seçeneğini de yine sipariş edebilecekler.
Açılan 750 milyon dolarlık ödenek sayesinde önümüzdeki beş yıl boyunca bu geniş bant düzeyinin mevcut olmadığı alanlarda da gerekli projeler desteklenecek.
Cenk Atlı
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