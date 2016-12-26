Kanada'dan İnternet Erişimiyle İlgili Dev Adım!

Bu ülke, internet erişiminin her vatandaşı için bir hak olduğunu ilan etti, herkesin en azından 50 Mbps internete sahip olması için düğmeye bastı!

Kanada'dan İnternet Erişimiyle İlgili Dev Adım!

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