Kasa Uygulaması ile Güvenli ve Kolay Yönetim
TP-Link'in akıllı ev ürünlerini, akıllı telefonlardan yönetmeyi sağlayan 'Kasa' uygulaması, kolay kullanılan ve güvenli bir ücretsiz çözüm.
Bu yıl içinde akıllı ev ürünlerini satışa sunan TP-Link, kullanıcıların bu ürünleri akıllı telefonlar üzerinden kolayca yönetebilmelerini sağlayan Kasa uygulamasını da geliştirdi. Hem Android hem iOS destekli olan Kasa uygulaması, akıllı telefonlara ücretsiz olarak yükleniyor ve kolayca kullanılabiliyor.
Akıllı ev ürünleri kapsamında öncelikle akıllı priz ve IP kameralarını satışa sunan TP-Link, bu ürünlerin her yerden, her zaman kolayca yönetilebilmesi için Kasa uygulamasını geliştirdi. Akıllı ev ürünleri Kasa üzerinden açılıp kapanabiliyor, zaman ayarları yapılabiliyor ve ürünlerin enerji tüketimi gibi veriler yine bu uygulama ile izlenip raporlanabiliyor.
TP-Link akıllı ev ürünü kullanıcıları, akıllı telefonlarına Kasa uygulamasını ücretsiz olarak yükleyip, kullandıkları ürünü uygulamada tanımlıyorlar. Kolayca yapılan bu işlemden sonra artık nerede olurlarsa olsunlar kullandıkları akıllı ürünü (örneğin akıllı priz) telefonlarından izleyip yönetebiliyorlar. Örneğin akıllı prize bağlı olan bir cihazı açıp kapatabiliyor ya da ne zamandan beri çalışır olduğunu, tükettiği enerjiyi görebiliyor, belli zamanlarda çalışması için programlayabiliyorlar. Bu sayede işe gelmeden önce kahve makinesinin çalışması ve ofise gelindiğinde kahvenin hazır olması sağlanabiliyor. Ya da gece 'uyku modu'nda kalıp az da olsa enerji tüketen televizyonun, akıllı prize bağlanıp tüm gece boyunca tamamen kapalı kalması ve sabah sekizden sonra 'uyku moduna' dönmesi programlanabiliyor. Böylece enerji tasarrufu sağlanıyor. Evden uzak olunan zamanlarda güvenlik amaçlı olarak evde biri yaşıyor izlenimi vermek için akıllı prize bağlı olan abajur farklı saatlerde yanıp sönmek üzere telefondan Kasa uygulaması ile programlanabiliyor. İstendiği anda da bu prize gelen enerji kesilerek ışık söndürülebiliyor. Tüm bunlar sadece birkaç dokunuş ile Kasa uygulamasından kolayca yapılıyor.
Akıllı ev ürünleri ile yaşamı kolaylaştıran çözümler sunmayı hedefleyen TP-Link, IP kameralar ve akıllı prizlerden sonra yakında akıllı LED ampul, akıllı ışık anahtarı gibi çözümlerini de satışa sunacak. Tüm bu ürünler Kasa ile her yerden kolayca yönetilip izlenebilecek.
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