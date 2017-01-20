Kendi Mobil Ağınızı 400 Dolara Kurun!

Telefon faturalarınızı çok mu yüksek buluyorsunuz? O halde kendi mobil ağınızı kurun!

400 dolara kendi mobil ağınızı kurun!

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