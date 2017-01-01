KillDisk Dosyalarınızı Şifreleyip 222 Bitcoin İstiyor!

Diskleri silmesiyle tanınan zararlı KillDisk, fidye isteme özellikleri kazanarak iyice beter bir hal aldı!

KillDisk Dosyalarınızı Şifreleyip Bitcoin İstiyor!

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