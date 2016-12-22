Kodlama Kulübü İle Geleceklerine Yön Veriyorlar
Uğur Koleji, Z kuşağına yönelik oluşturduğu kodlama kulübü çalışmalarıyla öğrencilerinin ileri düzey bilgisayar bilgisine sahip olmalarını sağlıyor.
Uğur Koleji, ilk okul, orta okul ve lise öğrencilerine yönelik oluşturduğu kodlama kulüpleriyle öğrencilerin küçük yaşlarda yazılım kodlama bilgilerini öğrenmelerini sağlıyor. Öğrencilerin seviyelerine yönelik verilen eğitimler onların farklı konularda da sistematik bakış açılarının gelişmesine yardımı oluyor.
Kodlama eğitimi problem çözme becerisini artırıyor
Kodlama kulübündeki eğitimler öğrencilerin sistematik ve kompütasyonel düşünme, problem çözme, akıl yürütme ve algoritma mantığını kavrama gibi düşünme becerilerini artırıyor. Kulübün düzenlediği etkinliklerde öğrenciler algoritmik düşünme becerileri üzerine uygulamalar yapıyor, neden sonuç ilişkilerini kurarak problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.
Türkiye'nin köklü eğitim kuruluşlarından Uğur Koleji'nin kurucusu Kemal Koçak, "Gelecek bugünün çocuklarının elinde. Biz onların sadece sınavlarda başarılı olmalarını değil aynı zamanda daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu nedenle de kulüp etkinliklerimize, sosyal sorumluluk projelerimize büyük önem veriyoruz. Kodlama kulübümüzdeki eğitimlerimizde de teknoloji ile iç içe olan Z kuşağı öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyor, daha bilinçli kullanıcılar olmasını sağlarken sistematik düşünme ve problem çözme becerisini artırıyoruz" dedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın