Korunmak, Dijital Hayatta da Temel Bir İhtiyaç
Kaspersky Lab: Korunmak, dijital hayatta da temel bir ihtiyaç
Etkinliğe konuk olarak katılan Levent Süleyman Ağaoğlu, konuşmasında: "Biz fiziksel dünyada profesyonel olarak kişisel koruma hizmeti veriyoruz. Kaspersky Lab ise bu işi internette, yani dijital dünyada yapıyor. Yaptığımız işin ilk bakışta görünenden çok daha fazla ortak yanı ve benzerlikleri var. Mesela yurt dışından yabancı bir sanatçı ülkemize geldiğinde, nerelerde güvenle gezebileceğini, nerede nasıl davranması gerektiğini bilemiyor. Biz bu noktada devreye girerek onlara yol gösteriyor, güvenliklerini sağlıyor ve ülkemizde iç rahatlığıyla zaman geçirmelerini, alışveriş yapmalarını, konserlerini sorunsuzca gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Kaspersky Lab'da buna benzer şekilde internette gezinmek, alışveriş yapmak, çeşitli işlerini halletmek isteyen kullanıcıların güvenliğini mükemmel bir şekilde sağlıyor." dedi.
Fiziksel ve dijital güvenliğin benzeştiği bir diğer nokta da, büyük şehirlerdeki tehditlerin sayısı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar hayatlarını kolaylaştıran çeşitli teknolojiler kullanıyor. Ancak aynı zamanda, kalabalık bir mekanda cep telefonunu çaldırmaktan tutun, kullanılan tüm cihazları dijital olarak güvene almaya kadar, haberdar olmaları gereken ve bazı önlem almalarını gerektiren risklerin sayısını da artırıyorlar. Buna sadece bilgisayarlar dahil değil; akıllı telefonların, tabletlerin ve hatta akıllı televizyonların veya bebek monitörlerinin varsayılan şifrelerini değiştirmek de artık farkında olunması gereken güvenlik tedbirleri arasında çoktan yerini aldı.
Toplantının bir diğer konuşmacısı olan Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stefan Tanase ise, suçluların kullanıcılardan büyük miktarda para çalmalarının, bir cüzdan çalmaktan veya bir bankanın web sitesini tehlikeye atmaktan çok daha karlı olduğunu belirterek; "Bu durum bir anlamda casusluk yapan zararlı yazılımların, casusluk yapan insanlardan daha verimli ve kapsamlı çalışmasına benziyor. İnsanlar fiziksel güvenlik konusunda çok şey isterken, genellikle siber alanda karşılaştıkları riskleri hafife alıyorlar. Dijital cihazların yardımı ile yaptığımız her hareketimizde, siber güvenlik risklerinden haberdar olmak ve bunlara doğru bir şekilde hazırlanmak önemlidir" şeklinde konuştu.
Günümüzde birçok kullanıcı siber tehditlerle karşılaştıktan sonra bile onları hafife alabiliyor. 2016 Kaspersky Lab Tüketici Güvenliği Riskleri Anketi'ne göre, Türkiye'deki kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35) siber suç tuzaklarına kurban düşerken, aynı zamanda sadece beşte biri (%23) an itibarıyla herhangi çevrimiçi bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.
Bu zararlı dosyalar ve siber suçlular tarafından kullanılan diğer hileler, insanların çevrimiçi ortamda kalmasını zorlaştırıyor. Bunun çözümü, Kaspersky Total Security çoklu cihaz gibi kapsamlı bir siber güvenlik yazılımı kullanmanın yanı sıra en azından bir takım temel siber güvenlik prensipleri hakkında bilgi edinmek olabilir:
- Bilmediğiniz kişilerin mesajlarındaki bağlantıları takip etmeyin veya dosyaları açmayın.
- Bir arkadaşınızın veya bir kişinin e-posta, mesajlaşma veya sosyal medya aracılığıyla gönderdiği bir bağlantı hakkında şüpheleriniz varsa, gönderenlerin gerçekten onlar olduğundan emin olmak için onlarla birlikte kontrol edin çünkü başkaları onların hesaplarına erişim sağlamış olabilir.
- Kişisel verilerinizi veya gizli bilgilerinizi birisine gönderirken, o kişinin gerçekten olduğunu iddia ettiği kişi olduğundan emin olun.
- Kişisel verilerinizi bir yere girmeden önce URL adresinin doğruluğunu kontrol edin. Web sitesinin adresinin fazladan harf veya simge içermediğinden emin olun. Bu, siber suçlular tarafından dikkatsiz kullanıcıları yakalamak için tercih edilen bir hiledir. Şifreleri girerken, güvenli bir https bağlantısı olup olmadığını kontrol edin. Sitenin adresi HTTP:// yerine HTTPS:// ile başlamalıdır.
- Güçlü karmaşık şifreler kullanın; hesaplarınızın ve hizmetlerinizin her biri için farklı bir şifre kullanın. Farklı şifreleri oluşturmak ve hatırlamak için sayısız hafıza tekniğini veya tüm şifrelerinizi güvende tutan kullanışlı bir ürün olarak Kaspersky Password Manager gibi çözümleri kullanabilirsiniz.
- Yalnızca yasal yazılımları (veya açık kaynaklı güvenli yazılımlar) kullanın. Bu yazılımlar PC'nizin istikrarlı performansını garanti etmeli ve verilerinizi güvende tutmalı. Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin; kullanmadığınız programları kaldırın.
- PC, akıllı telefon ve tabletinizde kapsamlı bir siber güvenlik çözümü kullanın ve düzenli olarak güncelleyin. Örneğin Kaspersky Internet Security - çoklu cihaz 2017, kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara, tehlikeli sitelere, çevrimiçi izlemeye, dolandırıcılık ve para hırsızlığına karşı koruyan, bütün aile için sağlam bir güvenlik çözümüdür.
Diğer faydalı bilgileri de Kaspersky Lab'ın http://blog.kaspersky.com.tr/ adresindeki bloğundan okuyabilirsiniz.
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