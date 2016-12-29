Küba, İlk Bilgisayar Fabrikasını Açıyor!

Teknoloji ile barışma yolunda emin adımlar atan Küba, şimdi de üke tarihi için bir ilki hayata geçiriyor!

Küba, İlk Bilgisayar Fabrikasını Açıyor!

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