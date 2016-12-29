Küba, İlk Bilgisayar Fabrikasını Açıyor!
Teknoloji ile barışma yolunda emin adımlar atan Küba, şimdi de üke tarihi için bir ilki hayata geçiriyor!
Küba, teknoloji ile barışmaya tam gaz devam ediyor. Ancak şu ana kadar teknoloji ürettiği pek söylenemez. Ülkenin ihracatı büyük oranda nikel, şeker ve tütün gibi doğal ürünlerden oluşuyor. Ancak ülke, yakın bir zaman içerisinde bu durumu değiştirecek gibi gözükmekte. Ülke, ilk bilgisayar fabrikasının açılını yapmış durumda ve yetkililer, bu fabrikanın "teknolojiyi ve dijital kültürü destekleyeceğini" söylemekteler.
Fabrika, yılda sadece 120.000 cihaz üretebilme yeteneğine sahip ve ekipmanın, teknolojinin ve eğitimin büyük bir kısmını Çinli elektronik devi Haier üstlenmekte. Ancak fabrika oldukça modern ve güçlü dizüstü bilgisayarlar (Celeron, Core i3 ve Core i5 çipleri kullanılarak) ile 8 ve 10 inç tabletler üretecek.
Haier'in neden Küba fabrikası ile ilgilendiğini anlamak ise o kadar da zor değil. Bu durum, bölge için (tahmin edilebileceği gibi ABD hariç) cihazların üretilmesine imkan tanırken masrafları da düşük tutmakta. Netflix gibi göreceli olarak ucuz sayılabilecek hizmetler bile ülkenin parası ile standart bir maaşın büyük bir kısmına denk gelmekte ve bu da çalışan maaşları konusunda da firmanın avantaj sağlaması anlamına geliyor. Bu bilgisayar ve tabletlerin büyük bir kısmının Kübalıların ellerine geçmeyeceği tahmin edilebilir ve fabrikanın ne kadar iş yaratacağı da belli değil. Ancak ne olursa olsun bu fabrikanın ülke için önemli bir adım olduğu rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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