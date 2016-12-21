Küba'da İnternet Devrimi Başlıyor!
Bugüne kadar evden internete girmenin sadece bir hayal olduğu ülkede, yeni bir internet devriminin ilk adımları atılıyor!
Google'ın Küba'da yaşayan kişiler için hizmetlerini hızlandırmaya karar vermiş olması güzel olsa da, büyük bir problem söz konusu. Kübalıların büyük bir kısmının, bu hizmetleri kullanmak için evlerini terk etmeleri gerekmekte. Evden internete erişim seçeneği sunulmuyor ve bu yüzden de pek çok kişi ya kamusal WiFi noktalarından faydalanıyor, ya da bir internet terminalinde oturmak zorunda. Ancak durumun iyiye gittiği görülebiliyor.
Küba'nın devlete ait telekom hizmet sağlayıcısı ETECSA, ev internet erişimi için testleri başlatacağını duyurdu. Havana'daki yaklaşık 2.000 hane iki ay boyunca internete erişebilecek ve eğer test, ilk aşamada başarılı olursa kapsam genişletilecek.
Tabi ki bu girişim, sınırsız bir internet erişim anlamını taşımıyor. Bazı hükümetler gibi Küba hükümeti de içerikleri sansürlemeyi tercih ediyor ve internet hızı, çevredeki ülkelere kıyasla oldukça yavaş olacak. Tabi ki Netflix gibi hizmetlerin standart bir Küba gelirinin büyük bir kısmını harcadığı gerçeği de bu denkleme eklenince, Kübalıların bedava içeriklerle yetinmeleri gerekecek.
Yine de ne olursa olsun, internete erişimin büyük bir lüks olduğu bir ülke için bunun atılan bu adımın büyük bir adım olduğu kesin...
Levent Öztürk
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