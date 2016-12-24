Kulaklık Markası Plantronics Artık D&R'larda!

Türkiye'deki kulaklık potansiyelini değerlendiren Plantronics, bundan böyle D&R mağazalarında yerini alıyor.

Kulaklık markası Plantronics artık D&R'larda!

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