Lamborghini, İlk Plug-In Hibrit Aracına Hazırlanıyor!

Lamborghini, Urus SUV ile tarihinin ilk plug-in hibrit aracı için hazırlanıyor!

Lamborghini'nin ilk hibrit aracı geliyor!

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