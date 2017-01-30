Lamborghini, İlk Plug-In Hibrit Aracına Hazırlanıyor!
Lamborghini, Urus SUV ile tarihinin ilk plug-in hibrit aracı için hazırlanıyor!
İlk hibrit Lamborghini ile yakında karşılaşacağız. Gelen haberlere göre Lamborghini'nin araştırma ve geliştirme yöneticisi Maurizio Reggiani, Urus SUV'nin bir plug-in hibrit olarak sunulacağını doğrulamış durumda. Ayrıca bu durum, eski Lamborghini CEO'su Stephen Winkelmann'ın eğer firma bir hibrit üretme kararı verirse, Urus'un "başlamak için mantıklı bir nokta" olacağına dair açıklaması ile de uygunluk göstermekte. Reggiani, bunun dışında hibrit Urus hakkında başka detay vermiş değil.
Ancak Reggiani, Lamborghini'nin güç aktarım organları kararları hakkında bazı bilgiler sunmuş durumda. Söylenene göre Urus'un zaten onaylanmış olan çift-turbo V8'inin seçilmesinin sebebi, SUV için gerekli olan tork idi. Bu düşünce ile, firmanın hibrit için neler yapacağı oldukça merak uyandırıcı olmakta çünkü bu araç, elektrikli motor veya motorlar için yeterli alana sahip ve oldukça etkileyici bir performans sunabilecek bir tork elde edilmesi mümkün gözükmekte. Hatta Lamborghini bu potansiyeli Asterion konsepti ile de göstermiş durumda ve bu konsept, 5.2 litrelik V10 ve üç elektrik motoru ile 910 beygir gücüne ulaşabiliyordu. Tabi ki Urus hibrit aracının bu kadar büyük bir güce sahip olması beklenmemekte ve araç büyük ihtimal ile bir turbocharged V8 motoruna bağlı olacak.
Levent Öztürk
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