LeEco'nun Akıllı Bisikletleri, CES 2017'de...

CES 2017'de herkesin gözü elektrikli, akıllı otomobillere çevrilmişken, Çin'in dev şirketi, akıllı bisikletleriyle herkesi şaşırttı!

LeEco ile akıllı bisiklet devri başlıyor...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
LeEco'nun Akıllı Bisikletleri, CES 2017'de...
Bedava Windows 10'a Yükseltme Fırsatı Hala Bitmedi!
Başarısızlığa Uğrayan 9 Telefon "Yeniliği"
Samsung Gear S3'ü Canlı Yayında Konuştuk
AMD, Radeon FreeSync 2'nin 2017'de Geleceğini Duyurdu

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir