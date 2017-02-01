Lego'dan Çocuklara Özel Güvenli Sosyal Ağ!
Asla eskimeyen oyuncak efsanesi Lego da sosyal ağ işine girdi. Ama bu sosyal ağ, diğerlerine hiç benzemiyor...
Lego'yla oluşturduğu birbirinden harika yapıları başkalarına göstermek isteyen bir çocuğunuz varsa, Lego tam da bu işe yarayacak hizmetinin kapılarını açtı.
Lego Life, Lego'nun yeni sosyal ağı ve 13 yaşından küçük çocukların diğer çocuklarla Lego icatlarını paylaşmalarını sağlıyor. Çocuğunuz Lego Life üzerinden diğer çocukların yaptıklarına göz atabiliyor ve kendi icatlarını paylaşabiliyorlar. Lego Life şu an iOS ve Amazon Kindle Fire'da, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'da kullanılabiliyor.
Lego Life'ın kıdemli direktörü Rob Lowe, çocukların yaratıcılıklarını başkalarıyla paylaşmaya izin veren bu tür bir hizmete çok ihtiyaç duyduklarını ve şimdiye kadar katılabilecekleri herhangi bir sosyal ağın bulunmadığını söylüyor. Lego'nun çocuklar için güvenli bir uygulama oluşturmak için UNICEF ve FTC ile yakından çalıştığı Lego Life'ta çocuğunuz, gerçek adını kullanmıyor. "DarkMonkeyShrimp" veya "ChairmanSmartDolphin" gibi rastgele isimler Lego tarafından rastgele üretiliyor.
Lego, uygulamaya video yükleme özelliği de eklemek istiyor ancak burada küçük bir sorun var. Videoya konuşma eklenmesi halinde bu kişisel bilgi sayılıyor ve bunun için ek ebeveyn iznine ihtiyaç duyuluyor.
Zeynel A. Öztürk
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