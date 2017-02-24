Lenovo Moto ile Maç Keyfi Avucunun İçinde!
Lenovo, Moto Z serisi akıllı telefon ve Moto Insta-Share Projektör modu ile dev ekranda maç keyfini telefonunuza sığdırıyor.
Tuttuğunuz takımın maçını büyük bir ekranda doyasıya seyretmek istiyorsunuz ancak mobil olduğunuz için bu mümkün değil mi? Sıkı durun. Dünya'nın ve Türkiye'nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, Moto markası ile akıllı telefon pazarında ve sunucu alanında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo'nun Moto Z serisi akıllı telefonlarına bir tık ile takılabilen Insta-Share Projektör modu ile artık bu mümkün!
Moto Z serisinin Türkiye'de satışta olan 4 modundan biri olan ve telefonunuza kolayca takılabilen Insta-Share projektör modu ile 70 inç büyüklükte yansıtma yapabilir ve maç keyfini her zaman her yerde doyasıya yaşayabilirsiniz.
Ekstra pil, tam destek
Rahatça yansıtma yapabilmeniz için dâhili destek çubuğuna da sahip olan Insta-share projektörün ekstra bataryası maç keyfini kesintisiz hale getiriyor. Moto Z serisinin dâhili 2600 mAh bataryası ve 15 dakikada 6 saatlik pil ömrü elde etmenizi sağlayan Turbo Power teknolojisinin yanında ekstra 1 saatlik daha ömrü bulunan projektörünüz ile istediğiniz her yerde arkadaşlarınızla birlikte maç keyfini yaşayabilirsiniz. Lenovo ile takımınıza her yerde, hep destek, tam destek.
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