Lenovo Moto Z'nin "Mod"uyla Yılbaşı Eğlencesi

Lenovo Moto Z'nin JBL® SoundBoost Hoparlör moduyla yılbaşı gecesi parti cebinde!

Lenovo Moto Z'nin "mod"uyla yılbaşı eğlencesi

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Motorola güzel telefnlar çıkardı ilk ince telefonları o üretti ama sonuç hüsran keşke google da kalsaydı lenovo da fena değil motorola yı kullanan bilir...

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