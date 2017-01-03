Lenovo'dan Surface Pro'ya Yeni Rakip: Miix 720

Lenovo, Surface Pro'yu hedefine alan Miix 720'yi, yeni oyun laptop'larını ve fazlasını tanıttı!

Lenovo'dan Surface Pro'ya Yeni Rakip: Miix 720

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