Lenovo'dan Uygun Fiyatlı Android'li Laptop!
Laptop'a alternatif, çok pahalı olmayan bir convertible tablet arayanlar için artık yeni bir seçenek var!
Tabletler giderek laptop'ların yerini almayı amaçlayan cihazlara dönüşüyorlar. Peki ya uygun fiyatlı bir laptop alternatifi arıyorsanız ne olacak? Lenovo'nun bunun için yeni bir cevabı var.
Yeni Lenovo Yoga A12, Android ile çalışan 12,2 inç'lik bir "convertible" tablet. Yoga Book'un daha uygun fiyatlı ve biraz daha büyük bir alternatifi olarak tanımlayabileceğimiz cihaz, önceki model gibi kalemle gelmiyor. Ancak cihaz çok ince bir tasarıma sahip, bu sayede YouTube veya Netflix'ten video izlerken tablete dönüşebiliyor.
Yoga A12 inceliğini düz, dokunmatik klavyesine borçlu. Yoga Book'un klavyesine alışmak biraz zordu ancak A12 daha geniş olduğu için biraz daha rahat görünüyor.
Atom x5 işlemciyle gelen cihazda 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. 13 saat pil ömrü sunan Yoga A12, tüm işlerinizi yapacağınız bir bilgisayar olmaktan çok, web'de dolaşmaya, biraz da verimlilikle uğraşmaya yönelik bir cihaz olmayı amaçlıyor. 8 Şubat'ta satışa sunulacak olan cihazın fiyatı 299 dolardan (yurtdışı fiyatı) başlayacak.
Zeynel A. Öztürk
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