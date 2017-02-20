LG, Android 2.0'lı Saatleriyle Farklı Olmak İstiyor!
LG'nin yeni akıllı saatleri, Android'in en son sürümünü isteyenleri tam anlamıyla memnun edecek!
Bir süredir beklenen Google'ın yeni akıllı saat platformu Android Wear 2.0, sonunda çok yakın bir zaman içinde duyurulacak. Google'ın 9 Şubat tarihinde duyurması beklenen Android Wear 2.0 platformu, ayrıca LG'nin yeni akıllı saatleriyle birlikte sunulacak. LG Watch Sport ve Watch Style olarak gelecek saatlerse, bir ilki sunacak olmasıyla akıllı saatler arasında fark yaratacak.
Gelen haberlere göre LG'nin yeni saatleri, Android Wear 2.0 platformunu kullanan ilk modellerden olacak. Ayrıca bu yeni saatleriyle ilk kez bu platformda Android Pay ödeme sistemini de kullanıma sunulacak. Mobil ödeme sistemleriyle konuşabilecek olan saatler, öte yandan Google Asistan hizmetini de barındıracak.
Google'ın 9 Şubat'ta tanıtması beklenen Android Wear 2.0'ın yanı sıra gelecek LG Watch Sport ve Watch Style'ın fiyatları ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak saatlerin fiyatının 249 Dolar'dan başlaması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın