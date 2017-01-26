LG G5, Koreli Deve Pahalıya Patladı!
LG'nin büyük ümitlerle kullanıcılara sunduğu amiral gemisi cebi G5, Koreli dev için gerçek bir hayal kırıklığı olmuş gibi görünüyor!
LG'nin akıllı telefon piyasasında kalma kararı her ne kadar beğeni toplasa da, firma için pek karlı olmadı. Firmanın 2016'nın son çeyreği itibariyle 223,98 milyon dolar zarar ettiği ortaya çıktı.
Firma, suçun bir kısmını henüz gelişmekte olan ancak yaklaşık 12 milyon dolar zarar eden otomobil parçaları işine de bağladı. Ancak bu bölüm için durum çok kötü değil, çünkü zararın çoğu ar-ge harcamalarından kaynaklı ve çok yüksek değil.
Aynı şeyleri mobil bölümü için söylemek mümkün değil. Söz konusu rakamlar, firmanın verilerinin derinlerinde yer alsa da, toplamda 14,1 milyon birim satış yapıldığı anlaşılıyor. Verilerden işletme zararı olarak zararın 400,2 milyona ulaştığı, LG V20'nin "güçlü satışlarının" durumu kurtarmaya yetmediği anlaşılıyor. V20'nin başarısının LG G5'in büyük başarısızlığını ancak biraz hafifletmiş görünüyor.
Tüm yıla ait istatistikler ise çok kötü görünmüyor. Firmanın 2016'da 109,31 milyon dolar net kar elde ettiği görünüyor. LG G6'yı Şubat'taki MWC'de tanıtacağını bildiğimiz LG'nin yakın gelecekte telefon üretmekten vazgeçmek gibi bir planı ise bulunmuyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
g5 yatırım yapçaklarına g4 hayalet ekran anakart arızası nı çözüp işlemci güncelleyip parmak izi sensörü ekleyip pil performansını artırsalardı 2016 nın telefonu g4 olurdu çünkü kamera güzel ekran güzel ama pil performansı berbat.gittiler lg 5 çıkardılar.