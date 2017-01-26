LG G5, Koreli Deve Pahalıya Patladı!

LG'nin büyük ümitlerle kullanıcılara sunduğu amiral gemisi cebi G5, Koreli dev için gerçek bir hayal kırıklığı olmuş gibi görünüyor!

LG G5, Koreli Deve Pahalıya Patladı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

g5 yatırım yapçaklarına g4 hayalet ekran anakart arızası nı çözüp işlemci güncelleyip parmak izi sensörü ekleyip pil performansını artırsalardı 2016 nın telefonu g4 olurdu çünkü kamera güzel ekran güzel ama pil performansı berbat.gittiler lg 5 çıkardılar.

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