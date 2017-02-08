LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek

LG G6'nın piyasaya sürüleceği tarihler belli olmaya başladı!

LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek

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