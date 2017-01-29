LG G6, Bir İlk ile Birlikte Geliyor!

LG G6'yla ilgili yeni bilgiler, telefonun, LG'nin daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapacağını söylüyor!

LG G6'nın Pili Çıkmayabilir!

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