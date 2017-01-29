LG G6, Bir İlk ile Birlikte Geliyor!
LG G6'yla ilgili yeni bilgiler, telefonun, LG'nin daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapacağını söylüyor!
LG G5'inizin pilini değiştirmekten keyif alıyorsanız, LG G6'yla ilgili yeni rapor sizi biraz üzecek çünkü LG, bu özelliği yeni amiral gemisinden kaldırmayı planlıyor.
LG'nin planlarına yakın olan birinin Cnet'e söylediklerine göre LG G6'nın pili çıkmayacak. Pil, gövdenin içinde sabit olacak ve bu sayede su geçirmez tasarımın önü açılacak.
Samsung Galaxy S serisi ve Apple'ın iPhone'ları çıkartılmayan pilleri artık çoğu kullanıcıyı rahatsız etmiyor, ancak LG, pili çıkarmanıza izin veren nadir üreticilerden bir tanesiydi ve bu özellik sayesinde öne çıkıyordu. Ancak görünüşe bakılırsa devir değişiyor ve LG, pili kasaya hapsederek su geçirmezliği tercih ediyor.
Bazı kullanıcıların su geçirmezlik yerine değiştirilebilir pili tercih edeceğinden ve bu değişikliği hoş karşılamayacağından eminiz. LG G6'daki değişikliklerin deneyimi nasıl etkilediğini görmek için onu elimize geçirip denememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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