LG G6 Bu Defa Profilden Göründü!

LG'nin tanıtımı çok yaklaşan amiral gemisi, bu defa kendini farklı bir açıdan gösterdi!

LG G6 Bu Defa Profilden Göründü!

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