LG G6, Çok Fazla Bekletmeyecek!

Yeni bir iddiaya göre LG, bir sonraki amiral gemisi LG G6'nın rakiplerinin gerisinde kalmaması için "tarih kozunu" oynayacak!

LG G6, 10 Mart'ta Satışa Sunulabilir!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

pil performansı ve ghost hayalt ekran ve anakart arızalarını gidersinler tlf çıkarmakla bitmiyor.

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