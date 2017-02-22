LG G6 İçin İki Esrarengiz Video!

LG'nin yeni yayınladığı videolar, haftaya tanıtılacak LG G6 hakkında muhtemelen önemli şeyler söylüyor!

Oynat LG G6: Pool

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