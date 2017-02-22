LG G6 İçin İki Esrarengiz Video!
LG'nin yeni yayınladığı videolar, haftaya tanıtılacak LG G6 hakkında muhtemelen önemli şeyler söylüyor!
LG G6'nın tanıtımına bir haftadan daha az bir süre kala LG, bizi anlaşılması zor videolarla meşgul etmeye devam ediyor. Firma geçen hafta UX 6.0 arayüzünün telefonun 5,7 inç'lik "QHD+ Full Vision" ekranını nasıl tamamlayacağını göstermişti. Şimdi ise bizi mutfağa ve havuza götüren bir çift video ortaya çıktı.
LG'nin YouTube sayfasında yayınlanan 'LG G6: Pool' ve 'LG G6: Flour' videoları, LG G6'yla ilgili şifreli ipuçları veriyor. Videolarda ne anlatılmak istendiğini tahmin etmekte serbestsiniz. Bununla birlikte LG'nin anlatmaya çalıştığı, muhtemelen telefonunun su ve toz geçirmez olacağı. Bu özellikler, daha önceki "Wish List" videosunda da ön plana çıkarılmıştı.
LG, yeni telefonunu 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. İlk görüşlerimizi telefonu etkinlikte yakından gördükten sonra sizlerle paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın