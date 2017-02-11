LG G6 için Neredeyse Kesin Bilgi: Google Asistan Olacak
Yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan LG G6'nın bir özelliği daha kesinleşmiş olabilir!
Bu ay Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde yine pek çok amiral gemisi akıllı telefon ve daha fazlasıyla tanışacağız. Bunlar arasında merakla beklenen yeni modellerden biri de LG G6 elbette. Son dönemde su geçirmez tasarıma ve "çerçevesiz" bir ekrana sahip olacağına yönelik bilgileri elimize ulaşan LG G6 için, yeni bir haber daha var.
Android Wear 2.0'la birlikte LG'nin de yeni akıllı saatlerine gelmesi beklenen Google Asistan özelliği, LG G6 için de artık neredeyse kesin diyebiliriz. LG'nin 26 Şubat'ta düzenleyeceği konferans için gönderdiği davette yazan metinler, buna işaret ediyor. Elbette bunun kesinleşmesi için 26 Şubat tarihini beklememiz gerek. Şimdilik Google Asistan desteği için "neredeyse" kesin demekle yetinmek durumundayız.
Ercan Uğurlu
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