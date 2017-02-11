LG G6 için Neredeyse Kesin Bilgi: Google Asistan Olacak

Yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan LG G6'nın bir özelliği daha kesinleşmiş olabilir!

LG G6'da Google Asistan olacak!

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