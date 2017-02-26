LG G6 Özellikleri ve Fazlası: Ön İnceleme!

LG'nin yeni amiral gemisi telefonu G6'yı kısa bir süre için de olsa elimize alıp deneme şansı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz...

LG G6 Özellikleri ve Fazlası: Ön İnceleme!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

son baharda çıkan 6gb ramli sn821 li cihazlar varken bunu almak cazip değil.

samsung piyasayı gene süpürcek..

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