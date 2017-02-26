LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!
MWC 2017'nin en çok merak edilen cihazlarından LG G6, sonunda resmi olarak tanıtıldı!
Sayısız sızıntının ardından merakla beklenen resmi tanıtım saati geldi ve LG G6 tanıtıldı.
LG G6'da LG'nin en çok üstünde durduğu alan, telefonun FullVision ekranı. Firma, FullVision ile daha büyük, telefon deneyiminizi daha yoğun bir hale getiren bir ekran sunmayı amaçlıyor. Telefonun boyutlarında büyük bir değişiklik yapılmadığından, LG G6 taşınabilirlik konusunda da iddialı.
5,7 inç'lik ekrana sahip LG G6, 18:9 gibi alışık olmadığımız bir ekran ornanına sahip. Bu, telefonun daha dar olduğu anlamına geliyor. LG'ye göre bu ekran oranı, medya tüketiminde bize daha iyi bir deneyim sağlayacak. Gövdesinde cam ve metale yer veren LG G6, Optimus G'den bu yana bu maddeleri ilk defa kullanıyor.
Su ve toz geçirmezlik özellikleriyle gelen LG G6, alüminyum gövdesini bir parmak izi tarayıcısıyla tamamlıyor. 13 megapiksellik çift arka kamera, cihazın arkasında çıkıntılı biçimde durmuyor. LG, telefonun Mystic White, Astro Black ve Ice Platinum olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceğini söylüyor.
Çoğumuzun büyük bir telefon istediğinden emin olan LG G6, bize istediğimiz büyük ekranı sunuyor. Peki istediğimiz bu ekran ve LG G6'nın geri kalanı ne kadar iyi? Cevabı önümüzdeki saatlerde sizlerle paylaşacağımız ön incelemizde bulacaksınız.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
super olmus super .cok şık ve yakisikli.