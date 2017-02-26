LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!

MWC 2017'nin en çok merak edilen cihazlarından LG G6, sonunda resmi olarak tanıtıldı!

LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

super olmus super .cok şık ve yakisikli.

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