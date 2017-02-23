LG G6 Tanıtımdan Birkaç Gün Önce İyice Sızdı!
Tanıtımına dört gün kalan LG G6, bu sefer yerine geleceği LG G5 ile yan yana sızdı!
Bu seferki LG G6 sızıntısı, MWC 2017'de tanıtılacak olan telefonu LG G5 ile yan yana gösteriyor. LG G6, geçen senenin G5'inden sadece biraz daha uzun ve geniş olsa da ekran alanını 5,3 inç'ten 5,7 inç'e çıkarmayı başarıyor.
LG G6'nın "Univisium" olarak tanımlanan yeni 18:9 ekran oranının G5'in yanında çok da farklı durmadığı gözleniyor. Sızan fotoğraf, yeni bir şey söylemiyor. Kameralar ve sensörler, daha önceki sızıntılarda gördüklerimizle aynı yerde duruyorlar. Alt tarafta LG logosunu göremiyoruz. Buradan cihazın bir prototip olduğu anlamı çıkabilir.
LG G6'da 13 MP'lik çift arka kamera olacağını ve kamera uygulamasının 1:1 oranlı fotoğraflar çekebileceğini LG sayesinde öğrenmiştik. LG G6 hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi parçaları, 26 Şubat'taki tanıtımda birleşecek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın