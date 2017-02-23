LG G6 Tanıtımdan Birkaç Gün Önce İyice Sızdı!

Tanıtımına dört gün kalan LG G6, bu sefer yerine geleceği LG G5 ile yan yana sızdı!

LG G6 Tanıtımdan Birkaç Gün Önce İyice Sızdı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
AMD, Zen ile Köklerine Geri Dönüyor
LG G6 Tanıtımdan Birkaç Gün Önce İyice Sızdı!
Blizzard, Windows Vista'yı Desteklemeyi Durdurdu
Dikey Görev Çubuğu Nasıl Yapılır? Faydaları Neler?
Dünya Benzeri Yedi Gezegen Keşfedildi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir