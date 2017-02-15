LG G6'da 3200 mAh'lik batarya olacak!
LG'nin yeni amirali G6'nın pili muhtemelen "çıkarılamayacak" ancak bunu affettirecek bir gelişme var!
LG G6'yı çok kısa zaman içinde göreceğiz. MWC 2017'de tanıtılacak olan LG G6, 26 Şubat tarihinde yüzünü bizlere gösterecek. Yeni amiralinde LG G5'te yer alan modüler tasarımdan vazgeçecek olan LG'nin, buna karşın kullanıcıların batarya sıkıntısı yaşamaması için daha geniş bir bataryaya yer vereceği söyleniyor.
Electronic Times'a bir LG yetkilisinin verdiği bilgiye göre G6, 3200 mAh'den daha geniş bir batarya kapasitesine sahip olacak. Böylesi büyük bataryanın yer alması mümkün, zira telefonun ekranı tam 5.7 inç boyutunda olacak. Öte yandan telefon tasarımıyla da etkileyici olacağı bilinen G6, metalik tasarıma sahip olacak. Telefonda yer alması beklenen diğer detaylar ise, suya karşı dayanıklılık ve 32 bit HiFi Quad DAC ses desteği. LG G6'yı 26 Şubat'ta göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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