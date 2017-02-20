LG G6'da İki 13 Megapiksellik Kamera Olacak!

Bir hafta sonra MWC 2017'de tanıtılacak olan LG G6'nın kamera konusunda çok iddialı olduğu ortaya çıktı!

LG G6'da İki 13 Megapiksellik Kamera Olacak!

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