LG G6'da İki 13 Megapiksellik Kamera Olacak!
Bir hafta sonra MWC 2017'de tanıtılacak olan LG G6'nın kamera konusunda çok iddialı olduğu ortaya çıktı!
Özelliklerini yavaş yavaş öğrendiğimiz LG G6'nın arka tarafında iki 13 megapiksellik kameranın olacağı kesinleşti. Firmanın Korece blog sayfasındaki yeni bir gönderide kamerayla ilgili bilgiler verildi.
Buna göre LG G6'nın ön kamerası 100 derecelik görüş açısına sahipken arka yüzdeki kameralar, 125 derecelik açıya ulaşacaklar. Böylece Instagram'da paylaşmak istediğiniz 1:1 oranlı "kare" fotoğraflara daha çok görüntü sığdırabileceksiniz. Geçen sene tanıtılan LG V20'de ve G5'te de çift kamera vardı, yani G6 çift arka kameralı ilk telefon değil. Yine de LG G6 18:9'luk uzun bir ekranla geleceğinden, geniş açılı kameraların ekstra faydası olabilir.
LG, telefonun 360 derecelik bir panorama modu, renkleri güçlendiren bir "yemek modu", özçekimler için yeni filtreler ve GIF animasyonları oluşturma işlevleriyle geleceğini daha önce söylemişti.
LG G6'yı son olarak yukarıdaki sızıntı sayesinde görmüştük. 9to5Google'ın paylaştığı bu fotoğraflarda telefonun Always On Display işlevi ve çift kamerayı üzerinde barındıran metal arka yüzeyi görünüyordu. 5,7 inç'lik "QHD+" ekranla geleceği bilinen telefonun işlemci olarak Snapdragon 821'i kullanması bekleniyor. Beklenen diğer özellikler arasında Quad DAC, su geçirmezlik ve Google Assistant var. Telefon 26 Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) ortaya çıkacak ve CHIP Online olarak size son gelişmeleri yerinden aktarıyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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