LG G6'dan En Net Sızıntı!
Yeni sızıntı, şimdiye kadar ancak yarısını gördüğümüz LG G6'yı net biçimde gösteriyor!
LG G6'yı ilk kez geçen ayın sonlarında görmüştük. Telefon, bir önceki senenin LG G5'ine göre çok farklı bir tasarıma sahipti. Şimdi ise LG G6'yı bütünüyle gösterdiğini iddia eden görüntüler internete sızdı.
Geçen ay gelen sızıntı, telefonun üst kısmını göstermekle yetiniyor, alt tarafı ve arka yüzü göstermiyordu. Bu yeni sızan fotoğraflar gerçek ise, karşımızda şimdiye kadarki en net LG G6 fotoğraflarının durduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraflardaki telefonun arka yüzü, fırçalanmış metal görünümüne sahip ve bu yüzden geçen günlerde gördüğümüz parlak G6'dan oldukça farklı. Tasarım olarak baktığımızda V20'ye oldukça benzer bir görünüme sahip telefon, 5,7 inç'lik QHD+ ekranıyla muhtemelen aynı boyutlarda.
LG G6'nın 26 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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