LG G6'nın Arayüzünü Gösteren Video!
LG G6'nın yenilenen LG UX 6.0 arayüzünün nasıl görüneceği, LG tarafından yeni yayınlanan videoda ortaya çıktı!
Tanıtımına 9 gün kalan LG G6'nın detayları, bu kez LG tarafından yayınlanan bir videoyla karşımızda.
Güney Koreli üreticinin yeni videosunda telefonun LG UX 6.0 kullanıcı arayüzü gösteriliyor. 12 saniyelik videodan LG'nin arayüzde büyük bir değişiklik yapmayacağı, firmanın LG G6'daki 18:9 FullVision ekranın potanisyelini kullanmaya odaklanacağı anlaşılıyor.
Firma, kamera uygulamasında yaptığı değişiklikler sayesinde kare (1:1) fotoğraflar çekmenin mümkün olacağını, Food Mode ile gıdaların renklerini ve renk doygunluğunu artırabileceğimizi söylemişti. Kare resimlerinizi bir araya getirip "Kolaj Duvar Kağıdı" oluşturmanız da mümkün olacak. Son olarak kamera uygulaması, galerinizdeki fotoğraflardan GIF animasyonları oluşturabilecek.
LG G6, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) 26 Şubat'ta tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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