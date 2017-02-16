LG G6'nın Arayüzünü Gösteren Video!

LG G6'nın yenilenen LG UX 6.0 arayüzünün nasıl görüneceği, LG tarafından yeni yayınlanan videoda ortaya çıktı!

Oynat LG G6'nın Arayüzünü Gösteren Video! LG G6'nın yenilenen LG UX 6.0 arayüzünün nasıl görüneceği, LG tarafından yeni yayınlanan videoda ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Apple iPhone 8 İçin Heyecan Yaratan Haber!
Microsoft Zirvesi'nde Dijital Dönüşüm Konuşuldu
iPhone 8'de Parmak İzi Sensörü Ekrana mı Geliyor?
Huawei P10'un Mavi, Altın ve Yeşil Modelleri Sızdı!
Galaxy Xcover 4'ün Detayları Geekbench'te Göründü!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir