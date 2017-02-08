LG G6'nın "Çerçevesiz" Ekranı Resmi Olarak Onaylandı
LG'nin MWC 17'de tanıtılacak yeni amirali G6'nın "çerçevesiz" ekranı davetiyeyle onaylandı.
LG'nin 6'ıncı nesil G amiralinin, Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını artık resmi olarak biliyoruz. Peki, telefonda neler gelecek? Onlar da az – çok gelen sızıntılarla belli zaten. Fakat bir sızıntı vardı ki, bunun gerçeğe dönüşeceğinden emin değildik. Ta ki gelen bu davetiyeye kadar.
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LG G6, çerçevesiz bir tasarımla beraber gelecek. Davetiyede "Büyük ekran" başlığı altında görünen çerçevesiz tasarım, teknoloji meraklılarını bir hayli heyecanlandırmayı başardı kuşkusuz. Zira telefon gerçekten de bu denli çerçevesiz olursa, akıllı telefon dünyasında ilklerden biri yaşanacak.
LG G6 ile ilgili bilinen diğer detaylar ise, telefonun bu çerçevesiz ekranının 5.7 inç boyutunda olacağı, 2K çözünürlük sunacağı ve 565 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağı yönünde. Ekranın altında ise Snapdragon 821'i bulundurması beklenen LG G6'nın, bu anlamda Snapdragon 835 görmek isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceğini de söyleyebiliriz. Elbette bunu LG G6'nın tanıtılmasıyla göreceğiz.
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6 GB RAM'in konuşulduğu telefon için Dual 16 MP arka kamera, 12 MP ön kamera, 64/128 GB depolama seçenekleri ve 30 dakikalık şarjla bataryanın yüzde 83'ünü doldurabilecek hızlı şarj desteği gibi önemli özellikler de bekleniyor.
LG G6 ile ilgili her şeyi 26 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi'nde öğrenecek ve gelişmeleri sizlere aktaracağız.
Ercan Uğurlu
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