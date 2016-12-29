LG G6'nın Modüler Olmadığını Gösteren Sızıntı!
LG G6'dan yeni sızan görüntüler, LG 'nin 2017'nin amiral gemisinin G5'ten çok daha farklı olacağını söylüyor!
2017'nin en çok merak edilen telefonlarından biri olmasını beklediğimiz LG G6, kendini şimdiden gösterdi. İnternette paylaşılan LG G6 çizimleri, telefonun LG G5'in aksine modüler yapıda olmadığını gösteriyor. LG G5 modüllerinden birçok kullanıcının keyif almadığını düşünürsek bunun doğru bir adım olduğunu söyleyebiliriz.
Cihazın "yüksek derecede yansıtıcı metalik madde" ile kaplandığı söyleniyor. Son dedikodulara göre LG G6, metal gövdeye rağmen kablosuz şarjı destekleyebilir. Telefonun 3,5mm kulaklık girişi ve USB C portu açık dursa da, su geçirmezlik özelliklerine sahip olabileceği söyleniyor. Bununla birlikte su geçirmezlik, çıkartılabilen pili ortadan kaldırmış olabilir.
LG'nin telefonlarının pilinin değiştirilebilir olmasıyla övündüğünü biliyoruz. Bu değişikliğin nedeni ise LG G6'da yer alması beklenen Qualcomm Snapdragon 835'in iyi bir pil ömrü sunması olabilir.
MWC 2017'de LG G6'yla tanışmış olacağız. Bu sırada CES 2017'de de kulağımıza yeni LG G6 dedikoduları gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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