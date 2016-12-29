LG G6'nın Modüler Olmadığını Gösteren Sızıntı!

LG G6'dan yeni sızan görüntüler, LG 'nin 2017'nin amiral gemisinin G5'ten çok daha farklı olacağını söylüyor!

LG G6'nın Modüler Olmadığını Gösteren Sızıntı!

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