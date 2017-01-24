LG G6'nın Özellikleri Galaxy S8'i Aratabilir!
Yeni gelen bilgilere göre, LG G6'nın tüm hız rekorlarını alt üst etmesini beklememekte yarar var!
26 Şubat'ta tanıtılmasını beklediğimiz LG G6'nın güçlü bir telefon olmasını bekleyebiliriz ancak yeni performans rekorları beklememenizde fayda var.
TechRadar'ın kaynaklarına göre LG'nin yeni amiral gemisi, Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisiyle çalışacak. Yani Ekim'de çıkan Google Pixel, Google Pixel XL ile aynı hızlı işlemciyle gelecek. Bununla birlikte Snapdragon 821, artık Qualcomm'un en hızlı işlemcisi değil. En hızlı işlemci unvanı, 2017'nin başında duyurulan Snapdragon 835'e ait ve bu işlemci, sanal gerçeklik grafikleriyle başa çıkacak ve daha az güç tüketecek biçimde tasarlandı.
Ancak LG G6'nın kullanacağı Snapdragon 821 oldukça hızlı ve güvenilir bir işlemci ve şu an Google Daydream View VR deneyimini sunabiliyor. Yani LG G6 çıktığında çok hızlı bir telefon olacağı şüphesiz.
Ancak şurası da var ki Samsung'un "dünyanın en güçlü telefonu" sloganıyla iki ay sonra Galaxy S8'i tanıtmasıyla LG'nin övünme haklarını elinden gidecek. Ancak işlemci hızı her şey değil ve LG G6'nın uygun bir fiyatla çıkması her şeyi değiştirebilir.
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