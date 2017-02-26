LG G6'nın Renkleri Tanıtımdan Saatler Önce Sızdı!

Bugün tanışmayı beklediğimiz LG G6'nın üç farklı renk seçeneği, tanıtımdan hemen önce sızdı!

LG G6'nın Renkleri Tanıtımdan Saatler Önce Sızdı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

sabirsizlikla bekliyorum...

Bu sefer olacak gibi

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