LG, G6'yı Soğutmak İçin Borulara Güveniyor!

Galaxy Note 7'de yaşanan ısınma ve yanma sorunundan sonra, Samsung'un rakibi LG, yeni amiral gemisi G6'da işini şansa bırakmıyor!

LG, G6'yı Soğutmak İçin Borulara Güveniyor!

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